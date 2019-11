Vettel pronto per la prima curva dopo P2: “Il primo giro è importante”

Sebastian Vettel ha perso la pole position per soli 0,012. Ciò è avvenuto a causa del giro iniziale della sessione Q3 con Valtteri Bottas che ha aperto la sessione con un giro davvero veloce che nessuno è più riuscito a superare. Vettel è migliorato, ma non abbastanza per mettere fine al digiuno dalle pole position di Mercedes.

Il pilota Ferrari, che partirà dalla P2, è pronto ad attaccare Bottas alla prima curva della gara. Con la strategia Ferrari simile a quella dei rivali tedeschi, Vettel sa che le sue migliori possibilità saranno al primo giro. “Complessivamente felice. Vediamo domani se facciamo una buona partenza. E poi una buona gara. Tutti noi siamo su una gomma media, quindi nessuno ha avuto un vantaggio da quel punto di vista. Il primo giro è sicuramente importante, ma è una lunga gara dopo, ” ha dichiarato Vettel dopo la sessione di qualifiche.

Vedremo dunque come andrà questo Gran Premio di Formula 1 degli Stati Uniti per il pilota tedesco della Ferrari desideroso di riscattare la propria stagione fin qui abbastanza deludente, viste quelle che erano le premesse prima dell’inizio della stagione.

