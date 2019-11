Formula 1: in USA Bottas batte Vettel di 0,012 secondi per la pole mentre Hamilton inizia in P5

Valtteri Bottas partirà dalla pole position nel Gran Premio di Formula 1 degli USA in quanto il suo tempo è stato 0,012 più veloce del 2 ° classificato Sebastian Vettel. Il pilota Mercedes Valtteri Bottas ha conquistato la pole position per la prima volta sul Circuit of the Americas, con il trentenne che ha stabilito un nuovo record nel weekend in cui ha bisogno di vincere il Gran Premio di domenica per mantenere vive le sue speranze in campionato.

Ad unirsi a Bottas in prima fila sarà Sebastian Vettel per la Ferrari in quanto il tedesco è stato solo 0,012 secondi più lento della Mercedes, con Max Verstappen che è finito terzo in qualifica in quanto era anche un decimo più lento del tempo di Valtteri Bottas. L’altra Ferrari di Charles Leclerc ha chiuso al quarto posto. Solo quinto Lewis Hamilton che molto probabilmente diventerà campione del mondo di Formula 1 per la sesta volta alla conclusione di questo Gran Premio la cui partenza è prevista oggi alle ore 20:10 ora italiana.

