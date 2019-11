Binotto spiega perché la Ferrari ha votato per approvare le nuove regole in F1

Il caposquadra del team Ferrari Mattia Binotto ha spiegato la decisione del team di votare a favore delle nuove regole per la stagione 2021 di F1. Il team più famoso e di successo della Formula 1 in precedenza aveva avvertito che non avrebbe supportato le nuove regole se non le avesse approvate. È l’unica squadra con il potere di porre il veto alle modifiche alle normative sportive.

Tuttavia i regolamenti sono stati approvati con il supporto unanime del World Motor Sports Council, di cui la Ferrari fa parte. “Abbiamo votato a favore, quindi siamo contenti della nuova serie di regolamenti”, ha dichiarato Binotto in risposta a una domanda. “Se non felice, almeno siamo convinti che sia la strada giusta da percorrere.”

Alla domanda se la Ferrari considerasse il veto sulle regole, Binotto ha detto “per noi era più importante collaborare con la F1 e assicurarsi che entro la fine di ottobre avessimo il miglior pacchetto da votare, e penso che sia lì che ci siamo concentrati e i nostri sforzi. “

Tuttavia Binotto ha dichiarato di considerare le regole un “punto di partenza” e ritiene che ci siano ulteriori progressi nel rendere la Formula 1 più sostenibile. “Crediamo sia il momento giusto per cercare questa continuità. Il nostro sport deve essere sostenibile, ne siamo tutti consapevoli. Dobbiamo lavorare duro anche in futuro per uno sport più sostenibile e anche verde.”

“Quindi c’è ancora molto su cui lavorare. Penso che sia un punto di partenza, ora siamo tutti insieme, dobbiamo collaborare. ” Binotto afferma che la F1 ha ancora “molto da sviluppare, migliorare e, certamente, deve guardare ad uno sport più sostenibile per il futuro. Finora abbiamo collaborato bene con FIA e F1 ma c’è ancora molto da fare.”

