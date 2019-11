Jeep Wrangler ibrida plug-in: un prototipo avvistato per le strade di Detroit

Entro la fine del 2020, Jeep lancerà sul mercato una nuova versione della Jeep Wrangler con motore EcoDiesel V6. Tuttavia, la casa automobilistica americana potrebbe introdurre anche una variante ibrida plug-in.

Dopo aver annunciato ufficialmente le versioni plug-in hybrid di Renegade e Compass all’inizio di quest’anno, il brand di Fiat Chrysler Automobiles sta effettuando gli ultimi test sulla versione PHEV del suo iconico fuoristrada, originariamente annunciato un po’ di anni fa.

Jeep Wrangler PHEV: la versione ibrida plug-in potrebbe essere annunciata entro la fine del 2019

In particolare, un prototipo del 4×4 è stato avvistato durante una fase di test per le strade di Detroit. Proprio come la Jeep Wrangler con motore diesel, la versione ibrida plug-in sembrerebbe portare con sé un design parecchio familiare. Entrando più nel dettaglio, troviamo una carrozzeria rivestita interamente in nero che molto probabilmente ha l’obiettivo di nascondere la porta di ricarica.

Sulle Renegade e Compass PHEV, la società automobilistica americana ha installato la porta di ricarica sul parafango posteriore. Tuttavia, almeno dalle foto, è possibile vedere che la Jeep Wrangler elettrificata avrà la porta sulla parte frontale, presumibilmente sul lato passeggero.

Possiamo ipotizzare anche che verrà applicato un badge sul retro per identificare facilmente il modello ibrido plug-in (ad esempio per Renegade e Compass è stato impiegato il badge 4×4e). A parte questo, il veicolo dovrebbe essere praticamente uguale alle versioni con motori endotermici.

Sembra alquanto è probabile che Jeep abbia sviluppato un sistema PHEV esclusivo per la Wrangler, quindi potrebbe ottenere alcune soluzioni viste già sulla Chrysler Pacifica Hybrid. In ogni caso, addetti ai lavori hanno rivelato che alcune componenti riguardanti il sistema ibrido plug-in verranno costruiti a Toledo.

Il marchio automobilistico di FCA potrebbe presentare la nuova Jeep Wrangler PHEV entro la fine di quest’anno come model year 2020, quindi il debutto ufficiale potrebbe avvenire in occasione del Salone di Los Angeles.