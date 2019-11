Veicoli diesel: da oggi in vigore a Roma il blocco degli Euro 3

A partire da oggi, tutti i veicoli diesel Euro 3 e benzina Euro 2 non potranno più circolare all’interno dell’anello ferroviario di Roma. L’obiettivo principale è quello di vietare completamente la circolazione alle vetture a gasolio dal centro storico della capitale entro il 2024.

Il blocco incide su ben 230.000 auto circa che non potranno più transitare all’interno dell’anello ferroviario. Il blocco sarà valido dal lunedì al venerdì (eccetto i giorni festivi infrasettimanali), compresi i mezzi utilizzati per il trasporto merci.

Veicoli diesel: previsto anche il ritorno delle domeniche ecologiche

Tali veicoli non potranno accedere all’anello ferroviario dalle 7:30 alle 11:30 e dalle 16:30 alle 20:30 fino al 31 marzo 2020. A Roma si contano oggi oltre 40.000 veicoli commerciali che ogni giorno si occupano di consegnare merci a ristoranti e imprese presenti nel centro della città. Con questo blocco, quindi, le varie aziende dovranno per forza riorganizzare le consegne per non andare incontro a sanzioni.

Nel caso in cui l’inquinamento dovesse superare una certa soglia anche con lo stop dei veicoli diesel Euro 3 e benzina Euro 2, verranno aggiunti degli ulteriori divieti di circolazione.

Ad esempio, le vetture a gasolio appartenenti alla classi Euro 1 e Euro 2 dovranno fermarsi per diversi giorni consecutivi. Se la situazione non dovesse migliorare dopo tre giorni, il divieto di transito sarà esteso anche alle auto Euro 2 a benzina e alle moto Euro 0 ed Euro 1 con motore a due o a quattro tempi, dalle 7:30 alle 20:30.

Dopo cinque giorni di stop si attiverà in automatico il blocco dei diesel Euro 3 dalle 7:30 alle 10:30 e dalle 16:30 alle 20:30 mentre dopo otto giorni a tutti i veicoli a gasolio nella stessa fascia oraria.

Oltre al fermo settimanale, potrebbero tornare a Roma le domeniche ecologiche con una al mese da novembre a marzo. In questo caso, lo stop si estenderà all’intera Fascia Verde oltre al solo anello ferroviario. Ciò significa che quasi tutti i veicoli si fermerebbero ad eccezione dei modelli ibridi, elettrici, benzina di ultima generazione, GPL e metano.