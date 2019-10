Charles Leclerc: “È abbastanza chiaro perché non abbiamo vinto” al Gran Premio del Messico

Charles Leclerc ha iniziato il Gran Premio del Messico dalla pole position ed è rimasto deluso dal non vincere la gara. Il pilota Ferrari ha concluso la gara al 4 ° posto dopo aver sperato di ottenere un’altra vittoria in gara. “Sono deluso, ovviamente”, ha detto Leclerc a Racer.com . “Ogni volta che inizi per primo vuoi sempre vincere e le ultime due volte che ho iniziato per primo non ho vinto, quindi non ne sono contento. Penso che sia abbastanza chiaro il perché e impareremo da questo.”

“Ad essere sinceri, volevamo coprirmi da (Alex) Albon, cosa che abbiamo fatto”, ha detto. “E da allora in poi, penso che sia stato molto difficile fare di meglio perché con i due stop è stato molto difficile superare alla fine anche con un ottimo pit stop. “Quella di fare due pit stop ho capito più tardi in gara che non era la scelta giusta, ma non c’era motivo per cui mi arrabbiassi alla radio. ” Charles Leclerc spera che la Ferrari si esibisca bene nella fase finale della stagione e che possa ottenere un’altra vittoria in gara.

