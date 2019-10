Nick Heidfeld prevede che il dominio della Mercedes in F1 finirà nel 2020

Nick Heidfeld ritiene che il dominio della Mercedes in Formula 1 finirà la prossima stagione, poiché il tedesco ritiene che la Ferrari ritornerà a vincere. La Ferrari sembra essere migliorata molto dopo la pausa estiva e spera di iniziare la stagione nel 2020 così come sta terminando questa stagione. “Penso che il prossimo anno vedremo un cambio al vertice e una sostituzione in cima alla classifica. Per quanto improbabile possa sembrare, arriverà un momento in cui il dominio della Mercedes finirà”, ha detto Heidfeld in un’intervista con Sky Germany.

“La cosa importante per la Ferrari è che hanno ritmo e imparano dai loro errori. Sebastian Vettel e Charles Leclerc stanno lottando per ottenere lo status di leader”. Il tedesco ritiene inoltre che Hamilton potrebbe essere ormai vicino alla fine della sua carriera dopo una carriera lunga e di successo. “Capisco che all’età di 34 anni, Hamilton voglia occupare la sua vita con altre cose. Penso che continuerà per un’altra stagione o giù di lì.” I fan spereranno in una stagione più emozionante il prossimo anno in Formula 1 e che la Ferrari possa iniziare a sfidare seriamente la Mercedes.

