Alfa Romeo Giulietta: la futura generazione potrebbe essere così

In queste ultime settimane si è detto parecchio sul futuro dell’Alfa Romeo Giulietta che riesce a creare sempre tante discussioni tra i fan del Biscione. A tutto questo si aggiungono anche i progetti digitali che emergono in rete e che provano ad ipotizzare come potrebbe essere la prossima generazione della compatta.

Il famoso designer LP Design ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Facebook un render molto interessante che immagina come potrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulietta.

Alfa Romeo Giulietta: LP Design ipotizza in render la nuova generazione

Rispetto al modello presente sul mercato, possiamo vedere una vettura con un aspetto decisamente più sportivo e aggressivo. Ci viene da pensare quasi che si tratta della versione Quadrifoglio, vista la presenza anche del quadrifoglio verde sopra le ruote anteriori.

Inoltre, è ben visibile l’assetto ribassato e le linee della carrozzeria che confermano l’anima sportiva. Il cofano motore è caratterizzato da nervature ben marcate mentre le fiancate propongono un aspetto più incisivo rispetto alle linee morbide e curve presenti sull’attuale Giulietta.

Riguardo il frontale, oltre all’iconica griglia triangolare della casa automobilistica di Arese, possiamo vedere la presenza di sottili gruppi ottici che contribuiscono a rendere l’aspetto super aggressivo. Non mancano neanche due prese d’aria disposte ai lati del fascione inferiore e un set di cerchi sportivi. Purtroppo, non abbiamo la possibilità di vedere la parte posteriore ma sicuramente sarà altrettanto aggressiva.

Per quanto concerne le prestazioni, visto che potrebbe trattarsi della versione Quadrifoglio, l’Alfa Romeo Giulietta di nuova generazione ipotizzata da LP Design potrebbe disporre del potente propulsore V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 nm di coppia massima presente nelle attuali Giulia e Stelvio Quadrifoglio.