Il 2020 “sarà decisivo” per Mick Schumacher secondo Binotto

Mick Schumacher non passerà alla Formula 1 il prossimo anno. Si ritiene che sia stata presa una decisione dall’accademia dei piloti della Ferrari e dal management del ventenne su Schumacher che dunque effettuerà una seconda stagione in Formula 2. “Il prossimo anno sarà decisivo per lui”, ha dichiarato il capo del team Ferrari Mattia Binotto al quotidiano Bild in Messico. Ci sono due ovvi motivi per la decisione. In primo luogo, il tedesco è solo dodicesimo in classifica in F2 con una gara ancora a disposizione.

E in secondo luogo, potrebbe non qualificarsi per ottenere una super licenza di F1. Mick Schumacher, figlio della leggenda della F1 Michael Schumacher, si sarebbe qualificato nel 2019 grazie al suo titolo F3. Ma alcuni di quei punti di super licenza ora stanno per scadere in base all’esito della sua stagione in F2. Dunque il giovane pilota tedesco dovrà aspettare ancora prima di poter approdare in Formula 1. In ogni caso Schumi Jr non ha assolutamente fretta di approdare alla massima competizione automobilistica. Nel corso di una recente intervista ha dichiarato di voler un giorno corre in Formula 1 ma solo quando sarà realmente pronto.

