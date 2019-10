Il manager di Michael Schumacher è sicuro che Mick Schumacher possa vincere un titolo mondiale

Il manager del sette volte campione del mondo Michael Schumacher, Simone Kehm, è sicuro che suo figlio Mick vincerà un titolo mondiale un giorno. Il ventenne attualmente compete in Formula 2 ed è il dodicesimo nella classifica attuale. Ha vinto la sua unica gara in Ungheria in questa stagione e nella gara più recente della stagione in Russia, è arrivato all’11 ° posto.

“Sono sicuro che Mick Schumacher finirà in Formula 1 prima o poi”, ha detto Kehm. “Prima o poi, preferibilmente prima ovviamente. “Sono convinto che farà molto bene, perché penso che stia già facendo un ottimo lavoro. Ha avuto una stagione molto sfortunata.

Mi rallegro perché è alle prese con un’incredibile sfortuna”, ha concluso il manager del figlio del sette volte campione del mondo che quest’anno sta correndo per la prima volta in Formula 2 dopo aver vinto la Formula 3 ed essere entrato nell’accademia dei giovani piloti di Ferrari. Ricordiamo anche che negli scorsi mesi Shumi Jr ha effettuato i primi test a bordo di una monoposto di Formula 1 correndo con Alfa Romeo Racing e Ferrari.

