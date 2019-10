Hamilton vince in Messico ma Bottas ritarda le celebrazioni per il sesto titolo in F1

Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico, ma per il suo sesto titolo mondiale di Formula 1 dovrà attendere per almeno un’altra settimana. Questo in quanto il compagno di squadra Mercedes Valtteri Bottas è salito sul podio. Sebastian Vettel, che è stato in testa per la maggior parte della gara, è arrivato secondo perché le sue gomme non lo hanno aiutato a raggiungere Hamilton.

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Messico

Le frustrazioni di Max Verstappen per la sua penalità in griglia si sono fatte sempre più grandi quando un groviglio con Hamilton nella curva di apertura della gara lo ha spinto sull’erba. Quando l’olandese è tornato in pista, ha toccato Bottas, cosa che ha causato una foratura per il pilota della Aston Martin Red Bull Racing.

Charles Leclerc ha disputato una gara tranquilla e è arrivato quarto. Alex Albon è arrivato quinto mentre la Red Bull di Verstappen nonostante tutti i problemi è finita sesta. Il divario tra Hamilton e Bottas nel campionato mondiale di F1 è ora di 74 punti con tre gare rimanenti.

Ti potrebbe interessare: Sebastian Vettel sostiene che il successo di Lewis Hamilton non è solo dovuto alla macchina