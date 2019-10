Leclerc ottiene la pole del GP del Messico dopo la penalità di Verstappen

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ottiene la pole nel Gran Premio di Formula 1 del Messico – la sesta di fila della Ferrari – con il compagno di squadra Sebastian Vettel al suo fianco in prima fila e Lewis Hamilton al terzo. Questo è avvenuto dopo la squalifica di Max Verstappen che in pista aveva ottenuto il giro più veloce. Secondo i commissari il pilota olandese non avrebbe rallentato pur sapendo della monoposto ferma di Bottas nell’ultima curva.

A causa della squalifica di Verstappen, Charles Leclerc ottiene la sesta pole position stagionale

Il Gran Premio di Formula 1 del Messico è uno di quelli più difficili per quanto concerne i sorpassi. La Ferrari dunque ha un grosso vantaggio dal partire in prima fila. Ricordiamo che il pilota inglese della Mercedes Lewis Hamilton potrebbe conquistare il suo sesto mondiale già in Messico nel caso in cui dovesse superare il suo compagno di squadra Valtteri Bottas di 14 punti alla fine di questo Gran Premio. Quanto a Charles Leclerc, il giovane pilota monegasco della Ferrari proverà a conquistare la sua terza vittoria stagionale con la Ferrari dopo i trionfi a SPA e Monza.

