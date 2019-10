Charles Leclerc “doveva diventare più calmo” per migliorare la sua mentalità

L’amministratore delegato di Formula Medicine Riccardo Ceccarelli ha affermato che Charles Leclerc “doveva diventare più calmo” come pilota per migliorare la propria mentalità mentre era al volante. Leclerc si è avvalso di Formula Medicine, un centro con sede a Viareggio specializzato nella preparazione mentale e atletica e che fornisce assistenza medica ai piloti di Formula 1.

Ceccarelli ha dichiarato al quotidiano italiano Gazzetta dello Sport: “E’ stato Nicolas Todt, il suo manager, a portarlo via da me a 13 anni, quando stava ancora nel karting. “Ho detto: ‘questo pilota sta andando forte, fammi sapere se ha l’attitudine mentale per diventare un campione.” L’italiano sapeva che Leclerc era qualcosa di speciale dopo il suo test di valutazione che valutava tempi di reazione, concentrazione, capacità visuospaziale, memoria e capacità di coordinazione visiva con un punteggio elevato.

“Charles ha segnato 24 durante l’allenamento”, ha rivelato. “Su un migliaio di conducenti che abbiamo esaminato nel corso degli anni, solo due o tre ci sono riusciti.” Ma Ceccarelli afferma anche che a volte Charles Leclerc tendeva ad arrabbiarsi, cosa che lo avrebbe influenzato in seguito, cosa su cui lo ha incoraggiato a lavorare in quel momento e ha paragonato il 22enne con un certo campione del mondo. “In ogni test che ha dovuto affrontare, voleva vincere. E quando non poteva, si arrabbiava “, ha aggiunto.

“La rabbia è un segno di energia e motivazione, ma è controproducente se non è controllata dal cervello. “Il guidatore perfetto è calmo ma ha un istinto assassino. Charles doveva diventare più calmo. E si è allenato molto per migliorare. La chiave è l’autoanalisi, la capacità di comprendere e ammettere i propri errori, per superarli. “Per me in questo ricorda Ayrton Senna.”

