Maserati si inchina alla Cina e annulla il supporto per i Golden Horse Awards di Taiwan

Maserati all’inizio di questa settimana ha annunciato che avrebbe ritirato la sponsorizzazione per il 56 ° premio del film Golden Horse che si terrà a Taipei il 23 novembre. La società ha fatto l’annuncio sulla piattaforma cinese di social media Weibo il 23 ottobre. Dopo i recenti incidenti che hanno coinvolto la NBA , Activision-Blizzard e Dior, la notizia rende Maserati e Fiat Chrysler le ultime società a piegarsi sotto la pressione economica della Cina e inchinarsi alla volontà del governo Cinese.

All’inizio di agosto, la China Film Administration ha ufficialmente sospeso i film e i cineasti cinesi dalla partecipazione ai Golden Horse Awards del 2019, che hanno portato le compagnie cinematografiche di Hong Kong a seguire l’esempio, con i titoli ritirati dalla competizione e un regista di Hong Kong che si è dimesso dalla giuria. Secondo quanto riferito, il boicottaggio dei Golden Horse Awards 2019 è il modo in cui la Cina punisce Taiwan per i commenti sull’indipendenza pro-Taiwan fatti durante l’evento del 2018 dal cineasta taiwanese Fu Yue.

Sotto la probabile minaccia di accesso negato al mercato o di dover affrontare misure finanziarie punitive, Maserati ha deciso di evitare qualsiasi azione che potesse minacciare la propria attività in Cina e ha rinunciato al suo accordo di sponsorizzazione con i Golden Horse Awards. Nella loro dichiarazione ufficiale, i portavoce della casa italiana hanno affermato che la società “ha sempre rispettato l’integrità territoriale della Cina, la sua storia e cultura, pur sostenendo fermamente il principio “dell ‘unica Cina “.

L’AFP riferisce che la società ha incolpato l’ufficio locale di Taipei per l’accordo iniziale a sostegno dei Golden Horse Awards, negando che la decisione riflettesse la posizione ufficiale dell’azienda. La CNN ha riferito che a partire da venerdì (25 ottobre), Maserati non era più sponsor sulla pagina web dell’evento, con la società che ha detto nella sua dichiarazione che “si rammarica profondamente” dell’incidente e che cercherà di non agire in contrasto con i desideri della Cina in futuro.