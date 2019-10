Charles Leclerc sta pensando di seguire Lewis Hamilton nel cambio di dieta

Charles Leclerc sta prendendo in considerazione un cambiamento di dieta e sta pensando di seguire le orme di Lewis Hamilton e diventare vegano. Il pilota della Ferrari vuole assicurarsi di rimanere nelle migliori condizioni fisiche e sta attualmente testando se la dieta gli consentirà di continuare ad esibirsi al top del suo potenziale. “Non sono vegano, ma sto valutando cose come questa”, ha detto Leclerc davanti alla telecamera della Reuters. Il monegasco vuole assicurarsi di essere in ottima forma fisica e sta valutando se ciò è possibile con questa dieta.

“Voglio essere al cento per cento anche da quel punto di vista. Sto già seguendo alcuni programmi per questo, ma anche questo è qualcosa che sto guardando.” Hamilton ha chiarito che si sente meglio con una dieta vegana e sembra che anche altri piloti stiano iniziando a pensare di cambiare dieta. “Penso che Lewis ne sia un buon esempio, ma attualmente molti piloti hanno opinioni diverse al riguardo. Sto solo cercando di trovare il modo migliore, un modo che mi faccia sentire meglio”. Sarà interessante vedere se Leclerc cambierà dieta e se ciò avrà un impatto sulle sue prestazioni.

