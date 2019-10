Binotto in Messico vuole che la Ferrari torni a vincere

La Ferrari ha dovuto accontentarsi dei posti sul podio nelle ultime due gare di Formula 1 dopo che Lewis Hamilton e Valtteri Bottas hanno vinto rispettivamente i Gran Premi di Formula 1 in Russia e in Giappone, ma il caposquadra Mattia Binotto sa che devono iniziare a essere più continui in gara dopo le qualifiche. Il campionato dei costruttori è ormai andato per la squadra del cavallino rampante, ma la battaglia è ora in corso per cercare di convincere i due piloti a finire il più in alto possibile della classifica piloti con soli nove punti che separano Charles Leclerc e Sebastian Vettel.

Mattia Binotto chiede maggiore continuità in gara alla Ferrari

“Dopo due gare in cui avremmo potuto fare di meglio, ci presentiamo in Messico con il desiderio di portare a casa il miglior risultato “, ha dichiarato Mattia Binotto citato da Sky Sports. “Cercheremo di assicurarci la sesta pole position consecutiva e poi mireremo alla vittoria “, ha concluso il team principal della Ferrari che ha fatto capire di non essere stato particolarmente felice di quanto avvenuto negli ultimi due Gran Premi di Formula 1.c

Leggi anche: Mattia Binotto si congratula con la Mercedes per un altro “meritato” campionato di F1