Dodge conquista l’obiettivo dei 500 milioni di cavalli con oltre due mesi di anticipo

Un po’ di tempo fa, Dodge ha lanciato negli Stati Uniti l’esclusivo programma Dodge Power Dollars che permette ai clienti statunitensi di ottenere un premio in denaro di 10 dollari per ogni cavallo acquistando qualsiasi Dodge Challenger, Charger o Durango 2019.

Nelle ultime ore, il marchio di Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di aver superato l’obiettivo iniziale dei 500 milioni di cavalli entro la fine dell’anno, oltre due mesi prima del traguardo.

Dodge: l’esclusivo programma Dodge Power Dollars è un successo!

In merito a ciò Tim Kuniskis, Global Head of Alfa Romeo e Head of Passenger Cars di Dodge, SRT, Chrysler e Fiat in FCA Nord America, ha detto: “Dodge Power Dollars ha superato le nostre aspettative, dando un’enorme spinta alle performance di Dodge in tutto il paese e aiutandoci a raggiungere il nostro obiettivo di mettere mezzo miliardo di cavalli nelle mani dei nostri fedeli appassionati entro la fine dell’anno”.

Kuniskis prosegue dicendo: “Le muscle car Dodge stanno attirando una nuova generazione di acquirenti che sono attratti dalle prestazioni e dalla personalità del marchio, un’azienda che continua a differenziarsi nel segmento delle auto. Questa è l’età d’oro delle muscle car“.

La Dodge Challenger ha registrato un terzo trimestre 2019 da record prendendo in considerazione la migliore performance di vendita ottenuta lo scorso anno mentre la Charger ha raggiunto il suo livello più alto di vendite nel Q3 in 13 anni, oltre ad essere stata la leader nel segmento delle auto di grandi dimensioni negli Stati Uniti per tre anni consecutivi. Negli ultimi 10 anni, le vendite delle Dodge Challenger e Charger sono cresciute di oltre il 60%. Dei risultati molto soddisfacenti li ha ottenuti anche il SUV Durango.

Ritornando all’esclusivo programma Dodge Power Dollars, questo è disponibile acquistando qualsiasi Dodge Charger, Challenger o Durango 2019 fino al 2 gennaio 2020. Ad esempio, comperando una Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye da 797 CV, è possibile ottenere un’indennità pari a 7970 dollari. Acquistando una Charger SRT Hellcat da 707 CV è possibile ottenere 7070 dollari. Scegliendo, invece, un Dodge Durango SRT da 475 CV, si ottengono 4750 dollari.

Nonostante la casa automobilistica americana sia riuscita a superare l’obiettivo dei 500 milioni di cavalli prima della fine dell’anno, non resterà in silenzio “a riposare”. Infatti, Dodge ha in programma di ringraziare i suoi fedeli fan con un evento sui social network.