Leclerc spiega quanto sia importante Mattia Binotto per la Ferrari

La battaglia tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc è stata intrigante nelle ultime settimane, ma il 22enne non ha potuto nascondere quanto sia importante per lui il capo del team Ferrari Mattia Binotto. Leclerc è in vantaggio di nove punti rispetto al compagno di squadra nella classifica piloti con solo quattro gare rimaste, a partire dal Gran Premio del Messico di questo fine settimana. “È una persona tranquilla, che è importante in un ambiente come la Formula 1 “, ha detto il giovane pilota monegasco così come riportato da Speed ​​Week.

Charles Leclerc elogia Mattia Binotto: “la sua tranquillità è quel che ci vuole in Formula 1”

“Sei sempre eccitato, tutto è così veloce. È quindi importante avere intorno a te una persona su cui poter contare e che sia silenzioso e tranquillo. Come capo, non finge di essere quello che è veramente, e anche questo è importante “, ha concluso Charles Leclerc. Ricordiamo che la Ferrari ha perso il campionato costruttori contro la Mercedes, ma ha oltre 200 punti di vantaggio sul concorrente più vicino per il terzo posto e cioè l’Aston Martin Red Bull Racing.

