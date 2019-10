Briatore: Alonso avrebbe vinto il titolo 2018 con la Ferrari

L’ex capo del team Renault F1 Flavio Briatore ritiene che il suo ex pilota Fernando Alonso sarebbe stato campione del mondo nel 2018 se avesse guidato per la Ferrari al posto di Sebastian Vettel. La Ferrari ha forse avuto l’auto più forte per gran parte della stagione, ma gli errori chiave del tedesco hanno permesso a Lewis Hamilton di conquistare il suo quinto titolo mondiale.

Vettel ha finito male la scorsa stagione, conquistando la vittoria solo una volta dopo la pausa estiva, pur essendo stato il favorito per il titolo fino ad un paio di settimane prima. Gli errori sono stati un fattore chiave nell’eventuale gap di 88 punti tra Hamilton e Vettel, ma Briatore ritiene che un pilota come Alonso non avrebbe commesso quegli errori.

L’italiano ha detto a Bai Radio: “Il pilota può svolgere un ruolo fondamentale. Rimango convinto: Fernando Alonso avrebbe conquistato il titolo nel 2018 con una Ferrari. Perché avrebbe fatto meno errori di Vettel. “Lewis Hamilton è così forte perché commette pochi errori, anche il team corse Mercedes riesce a mettere tutto a posto. La Silver Arrow è già molto buona”, ha concluso Flavio Briatore.

