Fernando Alonso tornerebbe in Formula 1 solo con Ferrari, Mercedes o Red Bull

Il campione del mondo di Formula 1 del 2005 e 2006 Fernando Alonso sarebbe tornato in Formula 1 solo in ” in Ferrari , Mercedes o Red Bull ” secondo l’ex manager Flavio Briatore. Alonso lasciò la F1 alla fine del 2018, separandosi dalla McLaren dopo quattro anni nella squadra.

Lo spagnolo non ha escluso un ritorno allo sport in futuro nonostante abbia gareggiato e vinto il campionato del mondo di resistenza 2018-19 con Toyota Gazoo Racing. Briatore afferma che un ritorno dell’ex campione del mondo sarebbe avvenuto solo se ci fosse stata la possibilità di correre in una squadra di prima fila. “Alonso torna in F1? Ne ho parlato con lui “, ha detto l’italiano a Rai Gr Parlamento.

“Tornerà solo se ha un posto in Ferrari, Mercedes o Red Bull. “Altrimenti, non ha senso. Vuole combattere per il titolo. “Da parte sua, Alonso non ha mai chiuso le porte per tornare in F1 sebbene insista sul fatto che la serie rimanga la stessa di quando se ne è andato, con troppo dominio di Mercedes e poca uguaglianza.

“Spera che la situazione cambi entro il 2021”. Briatore crede che di un suo ritorno ne avrebbe beneficiato soprattutto la Ferrar, ma che con Charles Leclerc potranno vincere il titolo mondiale in futuro. “Se Fernando Alonso può tornare in Ferrari? Se vogliono vincere, sì, ma credo che Leclerc possa vincere con la Ferrari ”, ha aggiunto.