Google Maps ora permette di segnalare incidenti e pericoli sulla strada

La versione di Google Maps per Android permette da diversi mesi di ricevere avvisi circa incidenti stradali, rallentamenti e traffico lungo il percorso impostato. Si tratta di una funzionalità “copiata” da Waze, un altro software di navigazione per smartphone e tablet parecchio famoso.

A partire da questa settimana, però, Google sta distribuiendo un nuovo aggiornamento per Google Maps ma questa volta dedicando attenzione ai possessori di iPhone e iPad. Questo nuovo update avrà l’obiettivo di introdurre le recenti funzionalità viste sulla versione per Android.

Google Maps: nuova funzione in arrivo su Android e iOS

Oltre a questo, la nuova release della famosa app di navigazione del colosso di Mountain View permetterà di segnalare quattro nuovi tipi di ostacoli lungo il percorso, ossia veicoli con guasti, oggetti pericolosi presenti sulla strada, cantieri e corsie chiuse.

Gli automobilisti potranno segnalare questi eventuali pericoli premendo sul + presente sulla schermata di navigazione e selezionando l’opzione Invia segnalazione. Questa nuova funzionalità verrà introdotta anche sulla versione di Google Maps per Android.

Visto che si tratta di un nuovo update, dovrebbe essere disponibile a scaglioni per i vari utenti iOS. In questo caso, vi suggeriamo di controllare se c’è un nuovo aggiornamento per Google Maps aprendo l’App Store, tappando sull’omino in alto a destra (o sulla foto profilo se ne avete impostato una), individuamdo la sezione Prossimi aggiornamenti automatici e pigiando sul pulsante Aggiorna presente in corrispondenza di Google Maps oppure su Aggiorna tutto per aggiornare tutte le applicazioni riportate nell’elenco.

Per quanto riguarda Android, aprite il Google Play Store, tappate sui tre trattini presenti in alto a sinistra (oppure effettuate uno swipe dal bordo sinistro verso quello destro) e scegliete Le mie app e i miei giochi. Fatto ciò, premete sul pulsante Aggiorna presente in corrispondenza di Google Maps nella sezione Aggiornamenti in sospeso oppure pigiate su Aggiorna tutto per aggiornare tutte le app.