Ferrari Classiche Academy: partono i corsi di guida a bordo delle auto storiche di Maranello

Sono iniziati ufficialmente i corsi di guida di Ferrari Classiche Academy incentrati sulle vetture d’epoca che hanno fatto la storia del cavallino rampante, direttamente sul Circuito di Fiorano. I partecipanti hanno la possibilità di assaporare in una due giorni la tradizione di Maranello in un percorso di scoperta alle origini, con l’obiettivo di regalare delle sensazioni davvero speciali.

L’avvicinamento al mondo di Ferrari Classiche e l’acquisizione delle tecniche di guida permettono ai protagonisti di immergersi in un’esperienza unica che sicuramente lascerà il segno. I partecipanti ai corsi di guida di Ferrari Classiche Academy hanno l’opportunità di mettere le mani sul volante di quattro Ferrari 308 GTS e GTBi e una Mondial 3.2.

Ferrari Classiche Academy: i partecipanti potranno salire a bordo di alcune auto storiche di Maranello

Anche se non sono allo stesso livello della mitica 250 GTO, comunque parliamo di vetture con un forte spirito sportivo. Il programma prevede un’introduzione pratica alle auto messe a disposizione per il corso che verranno illustrate in maniera dettagliata per permettere di conoscerne i diversi aspetti.

Dopodiché gli allievi potranno visitare le Officine Classiche Ferrari e l’archivio della casa automobilistica italiana dove avranno la possibilità di ammirare relazioni di gara, disegni tecnici e taccuini degli ingegneri riguardanti le vetture GT e da corsa prodotte dal 1947 in poi.

Per ultime ci saranno le sessioni in pista con una serie di verifiche da parte degli istruttori sulle tecniche di guida delle vetture a cambio manuale senza assistenza elettronica. Una volta giunti al volante delle 308 GTS e GTBi e della Mondial 3.2, i partecipanti potranno pilotarle a difficoltà crescente, continuando ad essere assistiti da piloti esperti.

La guida verrà fatta in condizioni diverse ed effettuando anche manovre particolarmente spinte (es. controsterzo in velocità) con lo scopo di prendere confidenza con le vetture. Il secondo appuntamento della Ferrari Classiche Academy si terrà la prossima primavera.

Vi ricordiamo che la Ferrari 308 GTS nasconde sotto il cofano un motore V8 da 3 litri capace di erogare una potenza di 229 CV a 7700 giri/min. Il propulsore è a doppio albero a camme in testa con quattro carburatori Weber 40DCNF.

Per quanto riguarda la GTBi, questa si differenzia dal precedente modello per la presenza di un sistema di iniezione tipo Bosch K-Jetronic e per la diminuzione della potenza che passa da 229 a 214 CV. La Ferrari Mondial 3.2, invece, è dotata di un propulsore V8 da 3.2 litri con potenza di 270 CV che gli permette di raggiungere una velocità massima di 250 km/h.