Flavio Briatore: Hamilton e Leclerc sarebbero la migliore coppia

Flavio Briatore ha ammesso che secondo lui una combinazione tra Lewis Hamilton e Charles Leclerc insieme alla Mercedes sarebbe la migliore in assoluto in Formula 1. Leclerc è alla sua seconda stagione in F1, ma sta già guadagnando una grande reputazione tra i molti, vincendo le sue prime gare di Formula 1 con la Ferrari a Spa e Monza in questa stagione.

Flavio Briatore ritiene che il 22enne sia il pilota nella posizione migliore per sfidare Hamilton, che è destinato a diventare sei volte campione del mondo nelle prossime gare. ” Per me, sia Verstappen che Leclerc e Hamilton possono essere campioni del mondo “, ha dichiarato Briatore.

“Se Leclerc fosse sulla Mercedes invece di Valtteri Bottas per me sarebbero quasi alla pari. Per me, la migliore squadra sarebbe quella con Lewis Hamilton e Max Verstappen o Hamilton e Charles Leclerc sulla Mercedes .” Ricordiamo che in questo momento il pilota britannico di Mercedes ha 64 punti di vantaggio sul suo compagno di squadra Valtteri Bottas con solo quattro gare rimanenti della stagione.

