Sebastian Vettel afferma che Lewis Hamilton vincerà facilmente il titolo di piloti mondiali per la sesta volta, nonostante Valtteri Bottas abbia vinto il Gran Premio del Giappone. La vittoria di Bottas combinata con Hamilton che è tornato a casa con un terzo posto e con il punto bonus del giro più veloce hanno garantito il sesto titolo costruttori consecutivi della Mercedes eliminando tutti gli avversari della coppia Silver Arrows dalla corsa al titolo per il campionato piloti.

Tuttavia, le possibilità di Bottas restano ridotte e Hamilton può vincere il campionato la prossima volta in Messico se supera il suo compagno di squadra. “Lewis vincerà”, ha detto Vettel. Il tedesco ha iniziato l’anno come il favorito di molti spettatori per il titolo a causa delle ottime prestazioni pre-stagionali della Ferrari, ma la Scuderia ha impiegato troppo tempo per sbloccare il potenziale della SF90, con errori del team e di Vettel che hanno portato a una stagione difficile.

Il tedesco ha aggiunto: “Ovviamente non sono contento del fatto che non abbiamo avuto l’anno che stavamo cercando, ma il problema non è oggi, ne ieri ne’ la settimana scorsa. E’ stato un lungo anno e non è ancora finito. Non penso che ci manchi nulla. Penso che dobbiamo solo lavorare meglio. Penso che siamo molto impegnati, lavorando molto duramente ma non siamo ancora al livello a cui possiamo arrivare.”

“Ovviamente la Mercedes ha dimostrato che negli ultimi anni si poteva fare di meglio e sono riusciti a mantenere un livello alto costantemente. Penso che non siamo in quella posizione quindi dobbiamo lavorare meglio. Come ho detto, penso che non abbiamo bisogno di lavorare di più, ma penso che dobbiamo lavorare meglio,” ha concluso Vettel.

