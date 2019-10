Raikkonen compie 40 anni: “Non mi sento affatto così vecchio”

Kimi Raikkonen compie oggi 40 anni e ha ammesso che si sente bene e non ha ancora intenzione di fermarsi. L’esperto pilota finlandese ha già disputato 308 gare durante la sua carriera ed è solo quattordici Gran Premi dietro il leader di tutti i tempi, Rubens Barichello. Il 40enne è attualmente all’Alfa Romeo Racing e si trova in quattordicesima posizione nella classifica piloti con 31 punti, ma una fine forte della stagione potrebbe vederlo arrivare al 9 ° posto con solo quattro gare rimanenti.

“ Non è un grosso problema. Le persone lo rendono più grande di quello che è. Neanche io mi sento così vecchio “, ha detto a Sky Sports. “Mi sento vecchio da anni, circa quindici anni, quindi questo non cambia nulla. La mia testa è ancora giovane ed è tutto qui.” Il team Alfa Romeo Racing è ottavo nel campionato attuale costruttori e quindi sarà difficile per loro raggiungere una posizione migliore visto e considerato che al settimo posto c’è Racing Point che ha diciannove punti in più.

