Eddie Irvine: “Leclerc è molto, molto meglio” di Verstappen

Eddie Irvine ha ammesso di ritenere che Charles Leclerc sia un pilota superiore rispetto a Max Verstappen, nonostante ci siano solo nove punti tra i due nell’attuale campionato costruttori di Formula 1 con solo quattro gare rimanenti. Leclerc è alla sua seconda stagione in F1 e ha già fatto una buona impressione, vincendo gare consecutive a Spa e Monza, mentre Max Verstappen ha anche vinto due gare in questa stagione di Formula 1.

Eddie Irvine pensa che Charles Leclerc sia un pilota superiore rispetto a Max Verstappen

” Non c’è discussione, Charles Leclerc è molto, molto meglio”, ha detto Eddie Irvine. “Quest’anno ha quattro pole position e non ha nemmeno la macchina migliore in F1, mi dispiace per la Ferrari ma è così. Mentre Verstappen continua a fare molti stupidi errori nonostante sia stato in F1 per anni, molti più di quelli commessi da Charles Leclerc. Charles sembra essere molto concentrato, sembra un pilota che non commette errori,” ha concluso l’ex pilota irlandese della Ferrari. Sicuramente questi giudizi non saranno condivisi da tutti ma quello che è certo è che tra i due piloti nei prossimi anni potrebbe nascere una bella rivalità.

Ti potrebbe interessare: FIA risponde dopo i dubbi sulla penalità di Charles Leclerc in Giappone