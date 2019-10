Briatore proclama: “Leclerc è più veloce di Vettel. È pronto a vincere il titolo”

Charles Leclerc è uno dei piloti di spicco nel 2019 ed è stato elogiato da Flavio Briatore. Il manager ha affermato che Leclerc è pronto a vincere un titolo mondiale e che è più veloce del suo compagno di squadra, Sebastian Vettel. Leclerc precede il suo compagno di squadra nel campionato piloti di nove punti, ma la lotta al titolo di entrambi i piloti è finita con la Mercedes che si è garantita una doppietta del campionato mondiale. Leclerc è entrato in gioco dalla pausa estiva, con 2 vittorie e 4 pole position.

Briatore tifa Leclerc

Briatore ritiene che Vettel sia il chiaro numero due in Ferrari e che Leclerc sia pronto a vincere il titolo. “Leclerc è più veloce di Vettel. È pronto a vincere il titolo, è predestinato”, ha dichiarato Briatore citato da La Gazzetta Dello Sport . “Se fossi il caposquadra lo sceglierei come prima guida. “Leclerc è un talento, è aggressivo e riesce a far andare forte la macchina. Tutti fanno il lavoro di squadra, ma sono solo chiacchiere: devi scegliere un pilota per il campionato del mondo piloti e l’altro deve mettersi a disposizione, altrimenti non vincerai mai, Vettel può restare perché è un buon pilota ma come seconda guida “.