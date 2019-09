Alfa Romeo dilemma: Hulkenberg o Giovinazzi?

Si dice che Alfa Romeo Racing stia affrontando un dilemma per quanto riguarda la scelta dei suoi piloti per la stagione 2020 con Nico Hulkenberg della Renault ora sul mercato. Kimi Raikkonen è già confermato visto che ha firmato un accordo di due anni all’inizio della stagione 2019 dopo il suo addio alla Ferrari, ma il suo compagno di squadra per la stagione 2020 non è ancora stato confermato. La voce a Monza era che Antonio Giovinazzi fosse vicino ad essere confermato per la prossima stagione e tutto ciò che mancava era la conferma ufficiale.

Ma, secondo Motorsport.com in Italia, il capo di Alfa Romeo Racing, Frederic Vasseur non è completamente soddisfatto di Giovinazzi ed è interessato a far firmare Hulkenberg come suo sostituto. Hulkenberg verrà sostituito con Esteban Ocon la prossima stagione e il tedesco trova le sue opzioni per il 2020 molto limitate dato che Red Bull è pronta a confermare Alex Albon o Pierre Gasly come compagno di squadra di Max Verstappen.

Tuttavia, la principale criticità in merito ad una firma di Hulkenberg con l’Alfa Romeo è l’influenza della Ferrari all’interno della squadra. La Ferrari fornisce i propri motori alla scuderia ed entrambi fanno parte del Gruppo Fiat Chrysler, in cambio la Sauber mette a disposizione un posto nel suo team per aiutare a sviluppare i piloti prodotti dall’Accademia Ferrari.

Mentre Vasseur potrebbe essere interessato a Hulkenberg, l’opzione più sicura per l’intero team Alfa Romeo sarà dunque quella di rimanere con Giovinazzi. L’italiano si è assicurato per la prima volta in questa stagione punti in due GP di fila a Monza e Singapore, una gara in cui momentaneamente è stato anche al primo posto. Il pilota italiano ha raccolto fino ad ora solo quattro punti in tutta la stagione, con il suo compagno di squadra Raikkonen attualmente a 33 punti.