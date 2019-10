Le vendite di Jeep Compass nel Q3 del 2019 diminuiscono del 42% in India

La grossa crescita nelle vendite di MG Hector e Kia Seltos hanno messo in difficoltà in India altri crossover premium come Jeep Compass e Tata Harrier. Nel tentativo di contrastare questo calo, entrambe le case automobilistiche stanno iniziando a praticare forti sconti in questa stagione. A proposito di Jeep Compass i dati ufficiali che arrivano dall’India e che sono stati confermati da Fiat Chrysler Automobiles non sono per niente incoraggianti. Infatti nel terzo trimestre del 2019 la celebre vettura della casa automobilistica americana ha perso il 42 per cento delle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno con appena 1.717 immatricolazioni.

Con FCA che ha deciso di ritirare il marchio Fiat dall’India, Jeep si assume la piena responsabilità di rendere le attività locali pienamente sostenibili a lungo termine. Secondo quanto riferito, il marchio di SUV sta lavorando a un crossover sub-Compass che avrà l’India come uno dei suoi mercati primari. Questo prossimo SUV made in India dovrebbe aiutare il marchio a raggiungere i suoi obiettivi di volume nel paese. Vedremo dunque se nel frattempo grazie ad una serie di iniziative promozionali anche le vendite di Jeep Compass riusciranno a risollevarsi. Il modello dopo un inizio sfavillante in India ha comunque già da tempo dovuto fare i conti con una serie di cali di consegne dovuti all’ingresso sul mercato di nuovi e agguerriti concorrenti.