Salone del Camper 2019: presente anche Fiat Professional con il suo Ducato

Il Salone del Camper, che si terrà fino al 22 settembre a Parma, darà spazio a tutti i principali produttori di camper fra cui Fiat Professional. Come al solito, ci sarà sicuramente una grande affluenza che potrà apprezzare anche un’apposita sezione dedicata al turismo chiamata Percorsi & Mete.

Il marchio torinese parteciperà al Salone del Camper con il suo Fiat Ducato, uno dei veicoli più apprezzati del settore camping. Le ultime ricerche fatte sul mercato hanno dimostrato che le persone sono sempre più interessate ai furgonati, ossia ai camper ricavati nella carrozzeria dei furgoni di serie. Il Ducato è proprio uno di questi.

Salone del Camper: l’edizione di quest’anno vedrà la partecipazione di Fiat Professional

Accanto a Fiat Professional ci sarà Mercedes Vans (il ramo del marchio tedesco che si occupa del settore van) che mostrerà il suo Marco Polo (anche in versione Horizon), Peugeot (che mostrerà anche il Bravia Swan 599 Trend) e Citroen (con il suo Spacetourer The Citroënist Concept).

Fuori al Salone del Camper verrà allestita una Camper Arena dove verranno svolte attività ludiche e sportive per gli amici a 4 zampe e con giochi, prove guidate e i consigli di esperti istruttori. Ci sarà anche una zona ristoranti con food truck e le eccellenze gastronomiche della trazione dell’Emilia-Romagna.

Il Salone del Camper 2019 ha aperto le sue porte stamattina alle 09:30 e sarà accessibile fino alle 18:00. Gli stessi orari sono validi anche per i prossimi giorni, fino a domenica 22 settembre. Il biglietto per i giorni infrasettimanali costa 8 euro mentre per sabato e domenica il costo è di 10 euro.

Disponibile anche il biglietto Weekend al prezzo di 18 euro che permette l’ingresso sia il sabato che la domenica. I bambini fino a 12 anni possono entrare gratuitamente.