Ram: ecco come potrebbe essere il pick-up di medie dimensioni

Ram è attualmente assente nel segmento dei pick-up di medie dimensioni. Quando essa era ancora un modello della gamma Dodge, il Dodge Dakota era il pick-up mid-size da possedere. Proprio questo modello ha aperto la strada al segmento verso la fine degli anni ‘80 e ha ottenuto un discreto successo sul mercato viste le tante vendite riscontrate.

L’ultima generazione del Dakota ha lasciato il mercato nel 2011 a causa del suo design non più adatto e al prezzo elevato per ciò che offriva agli acquirenti. La stessa cifra consentiva agli automobilisti americani di portarsi a casa un pick-up full-size.

Ram: Motor1.com realizza un render in cui ipotizza il nuovo pick-up mid-size

Anche se Ram non ha confermato i piani di lancio di un modello di medie dimensioni, ha precisato che sta prendendo in considerazione alcune possibilità. In attesa di scoprire maggiori informazioni in merito, Motor1.com ha realizzato un render esclusivo che immagina come potrebbe essere il successore del Dodge Dakota con marchio Ram.

Abbiamo di fronte essenzialmente un Ram 1500 più compatto, dotato di un corpo classico con cabina estesa, molto popolare sul Dakota degli anni ‘90. La parte frontale è chiaramente ispirata agli attuali modelli del brand americano, tranne che per la fascia inferiore.

L’esterno del progetto dispone di un design bicolore con finiture nere alla base. È una sorta di ritorno al passato del Dodge Dakota di prima generazione, anche se il resto della forma prende in prestito le linee morbide del fratello maggiore.

Attualmente, Fiat Chrysler Automobiles offre già un pick-up di medie dimensioni, il Jeep Gladiator, che si propone come un’offerta parecchio allettante nel segmento. L’arrivo di un nuovo Dakota marchiato Ram potrebbe quindi dare “fastidio” al cugino. In ogni caso, il presunto debutto ufficiale di questo modello non avverrà presto, seppur la casa automobilistica americana ci stia pensando.