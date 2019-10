Abarth Days 2019: oltre 5.000 fan dello Scorpione al Mind di Milano per celebrare il 70° anniversario

Dal 5 al 6 ottobre a Milano è andato in scena il più grande raduno della storia dello Scorpione che ha coinvolto possessori e appassionati per celebrare il 70° Anniversario del marchio. Ci riferiamo naturalmente agli Abarth Days 2019. Nel corso di questo evento è stato battuto il record della scorsa edizione: oltre 5.000 fan, più di 3.000 vetture Abarth e 3.500 test drive con la nuova gamma 70° Anniversario. Anteprima mondiale dell’Abarth 695 70° Anniversario, l’aggressiva limited edition caratterizzata dal nuovo spoiler regolabile che richiama la leggendaria storia racing dello Scorpione.

Le innumerevoli attività a disposizione dei partecipanti hanno scandito la due giorni insieme alla travolgente musica suonata dai dj sul palco centrale, attività per i fan di tutte le età: BMX stunt exhibition, esposizione delle vetture che hanno fatto la storia di Abarth, la nuova gamma Abarth, le aree gaming per giovani e l’area kids per i bambini, oltre alle sessioni di guida sicura con gli istruttori Abarth e le 595 appositamente allestite con gli skids. A completare, le aree dei partner con gli sponsor di Abarth Racing, Sabelt, Manpower Exteris, LM Gianetti e EGV1 e Grom, oltre ad una selezione degli “Abarth Authentic Accessories powered by Mopar”.

Oltre al raduno al MIND si è tenuto un vero e proprio “Abarth Day Online” con più di 1.000 contenuti pubblicati, a partire dall’unveiling della Abarth 695 70° Anniversario avvenuto per la prima volta tramite Facebook Première contemporaneamente in tutta Europa e cha ha raggiunto più di 140.000 persone. La Community online ha partecipato con più di 90.000 like e commenti sui social e 120.000 views per la nuova arrivata di casa Abarth.