Antonio Giovinazzi: “Certamente non era la gara che speravo di fare” in Russia

È stato un fine settimana difficile per l’Alfa Romeo Racing in quanto entrambi i piloti sono finiti fuori dalla top ten nel Gran Premio di Formula 1 di Russia. Kimi Raikkonen è arrivato 13 esimo, mentre il suo compagno di squadra Antonio Giovinazzi è arrivato 15 ° in Russia. Dopo la corsa in Russia, la squadra è attualmente ottava nella classifica dei costruttori con 35 punti, 17 punti dietro Racing Point, la squadra sopra di loro.

Antonio Giovinazzi è rimasto deluso dalla sua prestazione nel GP di Formula 1 di Russia a Sochi

“Non era certamente la gara che speravo di fare”, ha detto Giovinazzi. “Ero bloccato nel mezzo tra Ricciardo e Grosjean al primo giro: non sapevo se Daniel fosse consapevole di avere Romain così vicino, ma alla fine siamo finiti come in un panino. Ho cercato di uscire da quella situazione per evitare il contatto, ma non ho fatto abbastanza e ci siamo toccati”.

Insomma un altro Gran Premio da dimenticare per Alfa Romeo Racing che spera di rifarsi con i suoi piloti Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen già in occasione del prossimo Gran Premio di Formula 1 del Giappone.

