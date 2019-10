Hakkinen: “Vettel non ha vinto quattro campionati del mondo per caso

Mika Hakkinen vuole ricordare a Charles Leclerc che Sebastian Vettel non è un “pushover” e che i suoi quattro titoli mondiali non sono venuti dal nulla. La Ferrari ha lottato finora con i suoi problemi interni in questa stagione, ma spera che il rispetto tra i due piloti rimanga intatto. “C’è tensione nella Ferrari tra i piloti, e Charles sta imparando alcune lezioni difficili. Compreso il fatto che Sebastian non abbia vinto quattro campionati del mondo per caso”, ha detto Hakkinen a Unibet.

“Rispetto alla Mercedes, la Ferrari non ha ancora il perfetto lavoro di squadra tra i piloti, e devono farlo se vogliono vincere in modo coerente. Combattere all’interno di una squadra non funziona mai”. Vettel e Leclerc hanno entrambi dimostrato di essere velocissimi piloti di Formula 1 e c’è un aumento della tensione in Ferrari. Sarà interessante vedere chi riuscirà ad avere la meglio alla fine della stagione. Nel frattempo si diffondono voci secondo cui a fine stagione il pilota tedesco potrebbe dire addio alla Ferrari nonostante un anno ancora di contratto. Ma si tratta per il momento di semplici voci tutte da confermare.

Ti potrebbe interessare: Hakkinen ritiene che la Ferrari non abbia ordinato a Leclerc di passare per ridare motivazioni a Vettel