Mercato auto in Italia: ecco le più vendute a settembre 2019

Settembre 2019 si è chiuso in modo positivo per quanto riguarda il mercato auto in Italia. Le analisi effettuate, infatti, hanno rivelato una crescita delle immatricolazioni del 13,39% rispetto allo stesso periodo del 2018.

Parliamo di 142.136 registrazioni di nuove vetture effettuate durante l’intero mese scorso. Da precisare, però, che quanto registrato a settembre 2019 è positivo perché nel 2018 sono entrate in vigore le nuove normative WLTP.

Mercato auto italiano: settembre 2019 si chiude con oltre 142.000 vetture vendute

Se vi state chiedendo quali sono le vetture più vendute del mese in Italia, allora continuate a leggere l’articolo! Al primo posto non poteva mancare la Fiat Panda che è stata venduta 9183 volte dal marchio torinese in tutto il mese di settembre 2019.

Al secondo posto troviamo un altro veicolo di Fiat Chrysler Automobiles, ossia la Lancia Ypsilon. Lo storico brand di Torino è riuscito a vendere 4156 esemplari della popolare city car. Da notare il notevole distacco della Ypsilon rispetto alla Panda di ben 5027 unità.

Proseguendo, al terzo posto troviamo il Volkswagen T-Cross con 3560 unità vendute. Si tratta di una novità in quanto ad agosto si era posizionato addirittura al di fuori della Top 10. La quarta auto più venduta in Italia a settembre 2019 è la Toyota Yaris con 3352 esemplari consegnati mentre al quinto posto c’è il Jeep Renegade con 3284 unità immatricolate.

Al sesto e settimo posto troviamo le Fiat 500X e 500. La casa automobilistica di Torino è riuscita a vendere, rispettivamente, 3203 e 3100 esemplari. La classifica Top 10 delle vetture più vendute nel nostro Bel Paese si completa con la Citroën C3 (3026), il Volkswagen T-Roc (2790) e il Ford Ecosport (2522).

Per quanto riguarda le case automobilistiche nel complesso, Fiat è stata l’azienda più apprezzata dagli automobilisti italiani che ha ottenuto un incremento del 3,43% a settembre 2019 rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Al secondo e terzo posto troviamo Volkswagen (+44,24%) e Ford (+3,92%).

La classifica si completa con Opel (+20,93%), Peugeot (+0,65%), Toyota (+4,24%), Renault (+10,61%), Citroën (+21,24%) e Jeep (+27,73%). Solo Mercedes, che chiude la Top 10, ha registrato una diminuzione dello 0,10%.