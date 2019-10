Mattia Binotto rimprovera Charles Leclerc

Mattia Binotto non ha preso bene i messaggi mandati via radio da Charles Leclerc durante il Gran Premio di Formula 1 di Russia che si è corso a Sochi domenica scorsa. Il giovane pilota monegasco ha fatto sapere al mondo intero di non aver preso bene le manovre della Ferrari che hanno permesso a Sebastian Vettel di diventare leader della corsa al primo giro dopo che nelle qualifiche il tedesco era finito terzo dietro al compagno di squadra e a Lewis Hamilton.

Mattia Binotto non ha preso bene i messaggi mandati via radio da Charles Leclerc durante il GP di Russia

Mattia Binotto ha detto che certe cose devono rimanere riservate e che di eventuali dubbi o problemi si deve discutere all’interno della squadra e non davanti a tutti. Infatti quanto detto via radio da Leclerc ha finito per sollevare molte polemiche e tante domande da parte dei giornalisti a fine Gran Premio. La Ferrari spera in un finale di stagione meno polemico e che i suoi piloti parlino in pista piuttosto che via radio come avvenuto negli ultimi Gran Premi.

Ti potrebbe interessare: Hakkinen ritiene che la Ferrari non abbia ordinato a Charles Leclerc di passare per ridare motivazioni a Vettel