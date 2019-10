Helmut Marko: “Sebastian Vettel non ha futuro in Ferrari”

Helmut Marko ritiene che sia tempo che Ferrari e Sebastian Vettel si separino. Durante il Gran Premio di Russia il team del cavallino rampante ha chiesto al pilota tedesco di far passare Charles Leclerc e il consulente della Red Bull ritiene che la Ferrari fosse pronta a “sacrificare” il quattro volte campione del mondo. “La Ferrari è riuscita a non vincere nonostante avesse le auto più veloci”, ha detto Marko ad AutoBild. “Sebbene fosse l’uomo più veloce in Russia, la Ferrari ha sacrificato Sebastian.”

Helmut Marko ritiene che sia tempo che Ferrari e Sebastian Vettel si separino

Il consulente della Red Bull ritiene che Vettel sia utilizzato come pilota numero due del team e che la Ferrari stia dando la priorità a Leclerc. Vettel ha ancora un contratto con la Ferrari fino alla fine della stagione 2020, ma Marko pensa che il rapporto sia stato rovinato e pensa che dovrebbe finire presto. “Non ha più futuro in Ferrari”, ha detto Marko. Red Bull deve ancora annunciare la sua gamma di piloti 2020 e sebbene Marko abbia negato che Vettel sia un’opzione, commenti come questi rendono il ritorno di Vettel alla Red Bull più probabile.

