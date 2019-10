Auto elettriche: Viessmann presenta le pensiline fotovoltaiche per la ricarica

La seconda edizione di That’s Mobility, la manifestazione dedicata alla mobilità elettrica che si è svolta a Milano il 25-26 settembre, ha visto protagonista Viessmann. Per chi non lo sapesse, è un produttore internazionale di sistemi di riscaldamento con sede ad Allendorf (in Germania) che controlla 23 stabilimenti e reparti di gestione e produzione in 11 paesi.

I suoi prodotti sono disponibili in 74 paesi e inoltre possiede 32 filiali e 120 commerciali in tutto il mondo. L’azienda si occupa di produrre impianti fotovoltaici, pompe di calore, sistemi di riscaldamento a biomassa, sistemi di produzione di biogas, impianti solari termici e molto altro ancora.

Viessmann: l’azienda tedesca protagonista all’evento That’s Mobility con alcuni sistemi di ricarica

Detto ciò, l’azienda ha mostrato alcune soluzioni di ricarica per auto elettriche davvero interessanti come ad esempio le pensiline fotovoltaiche. Si tratta di un sistema di ricarica disponibile in versione da 4 od 8 posti ideale per attività commerciali, parcheggi e hotel che vogliano proporre ai propri clienti un servizio di ricarica smart.

Le pensiline fotovoltaiche sviluppate da Viessmann sono composte da: colonne di ricarica, impianto fotovoltaico, sistema di accumulo e servizio di gestione dinamica dell’energia e delle carte di ricarica.

Oltre a questa soluzione, il produttore tedesco ha partecipato alla seconda edizione di That’s Mobility con le colonnine di ricarica per auto elettriche EVE MINI realizzate da Digital Energy Solutions. Quest’ultima è una joint-venture nata dalla collaborazione di BMW e Viessmann.

Le colonnine sono disponibili in versione monofase e trifase con potenze comprese fra i 3,7 e i 22 kW. Queste possono essere installate sia al coperto che all’aperto e sia alla parete che su un piedistallo. Le applicazioni di questo interessante sistema di ricarica sono molteplici in quanto possono essere utilizzati in uffici, ristoranti, condomini e così via.

La colonnina di ricarica può essere gestita sia singolarmente che in gruppo sfruttando un comodo sito Internet. Oltre a questo, tale soluzione può essere abbinata all’impianto fotovoltaico per ricaricare i veicoli così da risparmiare e offrire allo stesso tempo la massima sicurezza.