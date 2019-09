Jacques Villeneuve: “Ferrari colpita dal “karma” durante il Gran Premio di Russia”

Jacques Villeneuve afferma che il “karma ha punito” la Ferrari dopo il ritiro di Sebastian Vettel e la successiva vittoria di Lewis Hamilton al Gran Premio di Russia di domenica. La Ferrari aveva in programma di usare Charles Leclerc come slipstream per guadagnarsi il primo e il secondo posto al primo giro a Sochi, ma il piano è andato storto quando Vettel è riuscito a prendere il comando e ad allontanarsi, contro il loro piano.

Il team ha chiesto a Vettel di rinunciare alla posizione e lo ha fatto fermare qualche giro dopo Leclerc per consentire il passaggio del monegasco, prima che il tedesco subisse il suo problema con il MGU-K. Il campione del mondo del 1997 ha dichiarato a Sky Sports: “Non mi è piaciuto il modo in cui la Ferrari ha gestito la strategia. Avrebbero dovuto dire immediatamente a Vettel di restituire il posto. Hanno trascorso il resto della gara a pensare a come riportare Charles Leclerc davanti e poi il karma li ha puniti. “Vettel è stato più veloce oggi e meritava di stare al comando.”

