Ram e Cummins celebrano la produzione del motore n° 3.000.000

Cummins ha prodotto il suo motore diesel n° 3.000.000 per i pick-up Ram presso lo stabilimento Columbus Mid-Range Engine Plant (CMEP) nell’Indiana, evidenziando l’ultimo traguardo di una partnership che dura da oltre 3 decenni.

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Il rapporto che Ram Truck ha con Cummins è uno dei più duraturi del settore e continua a innalzare il livello di potenza e durata. Entrambe le società hanno beneficiato di questa collaborazione, ma i clienti Ram possono davvero godere della robustezza e delle capacità migliori della categoria che un pick-up Ram Heavy Duty con motore Cummins offre“.

Il nuovo rivoluzionario motore turbodiesel a 6 cilindri in linea da 6.7 litri con potenza di 400 CV è il primo propulsore a rompere la barriera delle 4 cifre della coppia e inoltre porta con sé una serie di aggiornamenti che riguardano anche blocco, pistoni e testata in modo da garantire una maggiore potenza, una migliore efficienza in termini di consumi di carburante e rumorosità. Questo nuovo traguardo conquistato da Cummins si aggiunge agli altri conquistati negli ultimi 3 decenni.

Nel 1988 è stato introdotto il primo pick-up Ram con motore Cummins per il model year 1989. Nel 1996 sono stati superati i 200 CV di potenza mentre nel 2001 i 677 nm di coppia. Infine, nel 2007 è stato lanciato il motore da 6.7 litri con potenza di 350 CV che nel 2013 ha raggiunto i 385 CV e 1152 nm.

Sia Ram che Cummins stanno festeggiando questo nuovo traguardo assieme al gruppo dei 20 dipendenti dell’azienda che hanno lavorato sui pick-up del marchio automobilistico americano equipaggiati dai propulsori Cummins fin dall’inizio della collaborazione fra le due aziende.

Melina Kennedy, direttore esecutivo di Cummins Pickup Business, ha dichiarato: “Siamo grati a Ram Truck per aver scelto i motori Cummins per oltre 30 anni e non vediamo l’ora di continuare con questa lunga collaborazione. Siamo onorati di aver scelto questi 20 dipendenti per dedicare gli oltre 30 anni a Cummins. Loro e tutto il team dello stabilimento sono un gruppo di persone con un grande cuore che si impegnano per dare sempre il massimo“.

Per chi non lo sapesse, lo stabilimento Columbus Mid-Range Engine Plant (CMEP) di Cummins è grande 55.742 m², ha la capacità di produrre 168.000 motori all’anno e ci lavorano 900 persone. L’acquirente del pick-up Ram con il propulsore Cummins n° 3.000.000 verrà identificato dopo la sua costruzione. Inoltre, il marchio automobilistico di FCA sta pianificando un evento speciale per questo esemplare presso la concessionaria in cui verrà messo in vendita.