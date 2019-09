Charles Leclerc: “Adesso siamo competitivi sui circuiti con vari layout”

Charles Leclerc ritiene che la Ferrari sia ora in grado di esibirsi in ogni Gran Premio del calendario nel migliore dei modi. In precedenza si pensava che la Ferrari fosse brava solo su piste a bassa deportanza e ad alta velocità, ma Leclerc è ora fiducioso che la Ferrari abbia il pacchetto definitivo. “Arrivare in Russia dopo tre weekend positivi è fantastico per noi”, ha detto Leclerc nella sua anteprima di gara. “Abbiamo fatto buoni progressi con la nostra auto. Tanto più in termini di prestazioni su circuiti con alto carico aerodinamico.”

Charles Leclerc pensa che la Ferrari sia ormai competitiva in ogni circuito

“Ora sembra che ora siamo competitivi su circuiti con vari layout. È speciale competere qui a causa del grande ruolo di Sochi nella storia dello sport internazionale, che dà a questo luogo un aspetto speciale” ha detto Charles Leclerc. Il Gran Premio di Russia è una pista molto tecnica e Leclerc spera di provare a vincere un’altra gara questo fine settimana. Vedremo dunque se la Ferrari riuscirà ad ottenere la sua quarta vittoria consecutiva.

