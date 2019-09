Revisione etilometri: alcol test nullo se non è stata fatta la revisione

Nelle scorse ore è stato comunicato che i test effettuati tramite l’etilometro non sono validi se quest’ultimo non è stato sottoposto a revisione periodica. La notizia arriva in seguito all’approvazione di un provvdimento da parte della Cassazione. Tale decisione era già in vigore per il settore civile ma adesso è valido anche per quello penale.

L’annullamento automatico dei test effettuati tramite l’etilometro non revisionato, prima di questo nuovo provvedimento, era valido soltanto quando il tasso alcolemico era compreso tra lo 0,51 e lo 0,80 grammi/litro. Se il risultato ottenuto era superiore, la persona accusata doveva far presente di eventuali malfunzionamenti dello strumento.

Revisione etilometri: adesso il test verrà annullato automaticamente

Anche se la revisione dell’etilometro era prevista obbligatoriamente per legge, questa non veniva fatta e quindi portava a un eventuale malfunzionamento dello strumento. Per fortuna, da oggi non è più così grazie alla Cassazione.

La persona accusata non dovrà dimostrare più nulla in quanto l’annullamento del test con l’etilometro avverrà automaticamente se quest’ultimo non abbia subito una revisione periodica. Questa cosa si applica in qualunque situazione e con qualsiasi tasso rilevato.

La decisione presa dalla Cassazione ora ha messo in allerta la Motorizzazione per quanto riguarda le revisioni che vengono sempre fatte con minor frequenza. Da una parte, però, il problema non è da attribuire totalmente alla Motorizzazione ma alla presenza del solo laboratorio di Milano adibito al tagliando degli etilometri.

Nell’ultimo periodo, anche il laboratorio di Roma era tornato in funzione per accelerare le revisioni dei vari strumenti. Tuttavia, bisogna tener conto dei costi del personale e delle apparecchiature apposite per effettuare i vari controlli.