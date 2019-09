RC Auto: presto sarà possibile confrontare i prezzi delle polizze in modo gratuito

Fabio Panetta, presidente dell’Ivass e direttore generale della Banca d’Italia, ha annunciato nelle scorse ore che presto sarà disponibile un servizio online molto utile che consentirà di confrontare, in maniera completamente gratuita, i prezzi delle polizze RC Auto. Questo sarà possibile sfruttando il sito dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

In questo modo, gli automobilisti italiani avranno la possibilità di scegliere l’assicurazione preferita per il proprio veicolo a seconda del denaro a disposizione e delle caratteristiche desiderate. L’annuncio è stato dato da Panetta nelle scorse ore in occasione del convegno sul mercato assicurativo italiano tenutosi a Torino.

RC Auto: l’Ivass proporrà presto un servizio gratuito per confrontare le polizze assicurative

Nello specifico, il presidente dell’Ivass ha detto: “È in corso di realizzazione da parte dell’Ivass un progetto fortemente innovativo, finanziato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, per consentire di confrontare tutta l’offerta di polizze Rc auto, accessibile facilmente da qualunque tipo di ‘supporto’ (computer, tablet, smartphone), gratuito, pubblico e vincolante per tutte le imprese e gli intermediari, relativo a una copertura che, per legge, è la più diffusa e la più nota ai consumatori italiani“.

In conclusione, Fabio Panetta ha dichiarato: “La spinta comparativa e la diffusione di una accresciuta cultura assicurativa determineranno, nelle intenzioni del legislatore e nostre una maggiore concorrenza tra le diverse offerte e nuove spinte al contenimento dei prezzi Rc auto“.