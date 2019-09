Ferrari: la Cavalcade Classiche si terrà a Roma

La Cavalcade Classiche 2019, dedicato alle vetture Ferrari d’epoca, si terrà a Roma dal 20 al 22 settembre. Alla rassegna parteciperanno oltre 80 modelli storici che sfileranno per questa terza edizione dell’evento. Fra questi ci saranno le 750 Monza del 1954, 500 TRC del 1957 e 275 GTB del 1964.

La rassegna, organizzata direttamente dalla casa automobilistica modenese, è rivolta a tutti i suoi clienti per offrire un’esperienza indimenticabile alla guida di vetture che hanno fatto la storia del marchio.

Grazie ai vari luoghi storici presenti a Roma, Ferrari potrà far sfilare le proprie auto in strade storiche come quelle di Cassia e Appia. Venerdì partirà ufficialmente la Cavalcade Classiche 2019, passando da Borgo San Pietro sul Lago del Salto e poi da Rieti, fino a salire sul Monte Terminillo dove si farà visita alle Cascate delle Marmore.

Sabato, le oltre 80 auto Ferrari si dirigeranno verso Todi e Viterbo, dopo una sosta fatta al Palazzo dei Papi. Domenica 22, il gruppo arriverà a Roma, passando prima per Frascati, Castel Gandolfo e il Parco archeologico dell’Appia Antica.

Fra i modelli più rari ci sarà, come detto poco fa, la Ferrari 500 TRC. Si tratta di una vettura da competizione prodotta dalla casa automobilistica modenese nel 1957 in soli 19 esemplari. Parliamo della versione aggiornata della 500 TR con caratteristiche conformi alla sezione C del Campionato del Mondo Sport Prototipi.

Nei primi anni ‘50, Ferrari utilizzò due tipologie di motori per le competizioni: il 4 cilindri in linea progettato da Aurelio Lampredi e il V12 di Gioachino Colombo. Il primo era quello maggiormente apprezzato dal cavallino rampante perché consumava di meno. In termini di potenza, tale propulsore eroga 180 CV a 7000 giri/min.