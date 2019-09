Celebration Tour: 13 Ferrari realizzate da Touring Superleggera esposte a Milano

13 Ferrari d’epoca, costruite fra il 19489 e il 1952, sono giunte a Milano, in piazza Belgioioso, in occasione del Celebration Tour Ferrari Carrozzeria Touring Superleggera. Tali vetture hanno lo scopo di celebrare il rapporto che c’è tra la casa automobilistica italiana e l’azienda milanese. Assieme alle 13 auto storiche di Maranello c’erano anche un esemplare della mitica Alfa Romeo Disco Volante e una Ferrari 488 Spider.

I cittadini del capoluogo lombardo hanno avuto la possibilità di ammirare una pagina importante della storia dell’automobilismo d’epoca italiano. Come suggerisce il nome, Celebration Tour ha dato la possibilità alle persone di ammirare alcuni dei veicoli prodotti dalla storica casa di Maranello e la nota azienda milanese, conosciuta per la struttura Superleggera.

Celebration Tour: l’evento mette in mostra 13 Ferrari d’epoca in piazza Belgioioso

Per chi non lo sapesse, si tratta di un metodo di costruzione che prevede una scocca composta da sottili tubi d’acciaio alla quale venivano applicati dei pannelli in alluminio della carrozzeria. Oltre a questo, telaio e scocca erano tutt’uno. Tale metodo di costruzione venne introdotto per la prima volta nel 1936.

Ritornando al Celebration Tour, fra le auto presenti c’erano anche le 166, 212, 340 e 195. L’evento, organizzato da 2FAST4YOU Srl, si è tenuto in piazza Belgioioso dove è stata allestita proprio per celebrarlo.

Visto che Carrozzeria Touring Superleggera è nata a Milano, si è scelto proprio questa città per fare l’evento. Alla manifestazione era presente anche il sindaco Giuseppe Sala che ha colto l’occasione per salutare i partecipanti.

Al termine dell’esposizione delle 13 Ferrari, i partecipanti si sono diretti verso Torino, passando per posti incantevoli come il Lago Maggiore. Alcune delle storiche auto, che hanno preso parte al Celebration Tour Ferrari Carrozzeria Touring Superleggera, potranno essere apprezzate presso il MAUTO Museo Nazionale dell’Automobile di Torino da domani fino a martedì 1 ottobre.