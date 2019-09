JJ Lehto afferma che Charles Leclerc deve essere considerato il pilota numero uno della Ferrari

L’ex pilota di Formula 1 di Benetton e Sauber, JJ Lehto, ha affermato che Charles Leclerc deve essere considerato il pilota numero uno della Ferrari dopo le due vittorie consecutive in Formula 1 che gli hanno consentito di posizionarsi al di sopra del compagno di squadra Sebastian Vettel nella classifica piloti. La vittoria di Leclerc in Italia, qualcosa che Vettel non ha mai fatto per la Ferrari, ha reso il giovane pilota Monegasco un eroe istantaneo con i fan, e Lehto ora crede che possa essere considerato il nuovo numero uno della Ferrari.

J J Letho pensa che la Ferrari abbia un nuovo numero uno dopo le due vittorie di Charles Leclerc

L’ex pilota finlandese ha dichiarato al quotidiano Iltalehti: “Le aspettative di successo sono sempre alte in Ferrari, e c’è sempre un pilota numero uno a portare avanti il ​​team. Charles Leclerc ha dimostrato che anche la Ferrari può vincere, il che crea fiducia ed entusiasmo. Un nuovo sceriffo è arrivato in città. ” Letho non è il solo a pensare ciò. Le due vittorie di fila del giovane pilota monegasco sembrano aver aperto una nuova era nella scuderia del cavallino rampante.

