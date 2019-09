Ferrari: la scelta degli pneumatici è stata coraggiosa nel “momento chiave” del GP d’Italia

Il boss della Ferrari, Mattia Binotto, elogia la sua squadra per aver fatto una scelta “coraggiosa” nella scelta degli pneumatici per Charles Leclerc che nel momento decisivo del Gran Premio d’italia ha ricevuto gomme dalla mescola dura, fermandosi per un unico pit-stop della gara. Leclerc ha guidato in modo eccellente a Monza registrando la sua seconda vittoria in assoluto per la Ferrari. Lewis Hamilton è stata la principale minaccia di Leclerc per la maggior parte della gara e aveva pneumatici medi quando si è fermato durante il 19 ° giro.

Mattia Binotto ha elogiato la sua squadra per la coraggiosa scelta degli pneumatici di Leclerc a Monza

Il pilota della Ferrari ha visto Hamilton fermarsi per un cambio gomme e ha deciso di rientrare un giro dopo il suo rivale. Binotto ha insistito sul fatto che la Ferrari fosse consapevole che il primo giro fuori dai box sarebbe stato difficile per Leclerc sulle gomme più dure. “Stavamo osservando le gomme soft, il degrado in qualche modo non era critico, ma c’era”, ha detto Binotto, citato da GPToday.net. “Sapevamo che mettendo le mescole dure, avremmo avuto un ritmo migliore prima della fine della gara. Sapevamo però che dopo lo stop, il primo giro sarebbe stato difficile. È lì che penso che sia stato un punto chiave della gara, per ottenere la vittoria. Penso che questa scelta sia stata coraggiosa, ma sia stata la scelta giusta “.