“Sebastian Vettel sarà sottoposto a enormi pressioni” secondo Robert Doornbos

Il pilota olandese Robert Doornbos ritiene che Sebastian Vettel finirà per subire “una pressione enorme” dopo la pessima prestazione di cui il tedesco è stato protagonista nel Gran Premio d’Italia mentre Charles Leclerc ha continuato a vincere. “Si è girato nel quarto giro in modo molto goffo e non è la prima volta quest’anno che il tedesco commette errori”, ha detto Doornbos nella sua rubrica Ziggo Sport.”

Secondo Robert Doornbos continuando così le cose la pressione su Sebastian Vettel crescerà inevitabilmente

“Sebastian Vettel subirà una pressione estremamente alta se il suo compagno di squadra continuerà ad ottenere risultati migliori dei suoi. O Vettel sarà implacabilmente veloce nelle prossime gare o penso che in Ferrari inizieranno lentamente a pensare a un successore per il tedesco e in quel caso per Daniel Ricciardo potrebbe arrivare una buona possibilità”. Vettel spera disperatamente di ottenere una buona prestazione a Singapore tornando nuovamente sul podio e dimostrando così tutto il suo valore.

Doorbos tra l’altro non è l’unico che teme che Sebastian Vettel possa venire schiacciato dalla pressione. Anche il Team principal di Mercedes, Toto Wolff, che non ha mai nascosto di stimare il pilota tedesco, chiede ai tifosi di non criticare Vettel per questo suo momento difficile. “Ha avuto un periodo di cattive gare e ora dovrà cercare di riprendersi, domenica sicuramente è stata una brutta giornata per lui,” ha detto Toto Wolff.