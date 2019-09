Ross Brawn fa un confronto tra Charles Leclerc e Michael Schumacher

Ross Brawn ha fatto un confronto tra Charles Leclerc e Michael Schumacher dopo che il giovane pilota della Ferrari ha vinto il Gran Premio d’Italia lo scorso fine settimana. Molti hanno criticato alcuni aspetti del modo di guidare del giovane pilota monegasco, ma Brawn crede che il superamento dei limiti faccia parte di ciò che rende un pilota grande campione.

Ross Brawn fa un paragone tra Charles Leclerc e Michael Schumacher

“Leclerc non si è arreso in gara e ha spinto sino ai limiti delle regole, come devono sempre fare i grandi campioni”, afferma Brawn nella sua rassegna dopo il Gran Premio d’Italia. “In effetti, è stato anche molto astuto nel modo in cui ha affrontato la bizzarra situazione durante le qualifiche.”

“La cosa che mi colpisce di più è la velocità con cui Leclerc impara dalle cose che fa. Sta migliorando, come pilota e come persona “. Il direttore tecnico della Formula 1 ha anche accennato al futuro del pilota Ferrari. “L’ultimo uomo della Ferrari a vincere Spa e Monza nello stesso anno è stato nel 1996 Michael Schumacher. Forse la storia sta iniziando a ripetersi …”, ha concluso il direttore sportivo della Formula 1.

