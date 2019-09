Ross Brawn afferma che la Ferrari ha bisogno che Vettel “riacquisti la sua fiducia” prima del 2020

L’ex direttore tecnico della Ferrari, Ross Brawn, ritiene che se la Ferrari vuole puntare sia al titolo piloti che a quello dei costruttori l’anno prossimo in Formula 1, avrà bisogno che Sebastian Vettel ritorni in forma e ricominci a vincere. Vettel non vince un Gran Premio di Formula 1 da oltre un anno, per l’esattezza dal Grand Prix belga del 2018 e domenica ha disputato una gara disastrosa davanti al pubblico di casa della Ferrari a Monza.

Per Ross Brawn il recupero di Sebastian Vettel è fondamentale per il rilancio di Ferrari

Ross Brawn, che ora è il capo sportivo della F1, ha dichiarato ad Autosport: ” Sebastian Vettel è chiaramente uno dei grandi del nostro sport, ma in questo momento difficile ha davvero bisogno del supporto della sua squadra per riguadagnare la fiducia che al momento sembra mancare. Questa, oltre a proseguire con lo sviluppo dell’auto, deve essere una priorità per Mattia Binotto nelle prossime settimane. Non sarà facile, ma è essenziale soprattutto se davvero la Ferrari vuole tornare a vincere nel 2020″ ha concluso l’attuale capo sportivo della Formula 1. Vedremo dunque se la scuderia del cavallino rampante sarà in grado di stare vicino al suo pilota in questo momento difficile.

